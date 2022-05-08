Черное море – новая альтернатива российскому газу: в Турции заявили, что его запасов хватит на 45 лет

Черное море обладает огромным энергетическим потенциалом. Запасов его газа хватит, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет.

"Мы нашли газ. У нас его 540 млрд кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. Этот газ называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего", – рассказал заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, передает CNN Turk.

При этом он выразил уверенность в том, что крупные месторождения вдоль турецкого побережья Черного моря в будущем станут "преимуществом страны".

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В свою очередь, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал журналу Kriter, что страна планирует приступить к эксплуатации месторождения "Сакарья" на Черном мореуже в начале 2023 года. Добівать планируется до 40 млн куб. м газа в сутки.

Россия же, тем временем, явно дает понять, что боится потерять свои газовые доходы. Поэтому Газпром" пытается убедить Евросоюз, что оплата газа в рублях не станет нарушением санкций. Заверения в безопасности оплаты газа рублями российский монополист оформил в специальное письмо, которое разослал своим европейским клиентам.

"В нем "Газпром" сообщил, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, разъясняет процедуру первоначального указа о выплатах в рублях. Российский монополист отмечает, что распоряжение обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам третьих лиц", – говорится в сообщении Bloomberg.

При этом подчеркивается: такая процедура "похоже, исключает центральный банк, против которого были наложены санкции". Однако убедит ли она ЕС в том, что является законной, пока неясно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский Союз, впрочем, на данный момент не разрабатывает никаких планов отказа от российского газа. Этот вопрос просто не обсуждается.