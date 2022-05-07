Россия боится потерять газовые доходы: пытается убедить ЕС платить рублями

Российский "Газпром" пытается убедить Евросоюз, что оплата газа в рублях не станет нарушением санкций. Такой шаг может свидетельствовать о том, что РФ, несмотря на публичный шантаж, пытается не оказаться в ситуации фактического газового эмбарго и удержать определяющие для экономики газовые доходы.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: заверения в безопасности оплаты газа рублями российский монополист оформил в специальное письмо, которое разослал своим европейским клиентам.

"В нем "Газпром" сообщил, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, разъясняет процедуру первоначального указа о выплатах в рублях. Российский монополист отмечает, что распоряжение обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам третьих лиц", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: такая процедура "похоже, исключает центральный банк, против которого были наложены санкции". Однако убедит ли она ЕС в том, что является законной, пока неясно.

В то же время один из ключевых потребителей российского газа в Европе – Германия – начала строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) для замены российскому газу. Первый камень заложен в портовом городе Вильгельмсхафен. Страна намерена завершить строительство и подключить терминал к системе газоснабжения в ускоренном порядке в течение 10 месяцев.

"У нас есть хорошие шансы сделать то, что на самом деле невозможно в Германии: построить терминал СПГ примерно за 10 месяцев и подключить его к системе газоснабжения Германии", – сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский Союз, впрочем, на данный момент не разрабатывает никаких планов отказа от российского газа. Этот вопрос просто не обсуждается.