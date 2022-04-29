Норвегия ввела морскую и транспортную блокаду России

Норвегия присоединилась в санкциям Евросоюза и запретила заход в свои порты кораблей под российским флагом. Также запрещен и въезд в страну грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Норвегии, пишет Reuters. При этом страна сделала два исключения:

для российских рыболовных судов, которые часто выгружают свой улов на севере Норвегиию.

для судов в зоне норвежского арктического архипелага Шпицберген в соответствии с договором 1920-х годов, которым предоставляется расширенный доступ к этому региону.

Аналогичные ограничения содержатся в пятом санкционном пакете ЕС. Норвегия, которая не входит в состав ЕС, ранее приняла решение такую же санкционную политику в отношении России за агрессию в Украине.

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Еще 30 марта президент Украины Владимир Зеленский обращался к парламенту Норвегии с просьбой запретить доступ российских судов в порты страны. По его словам, такие меры позволяют обеспечить безопасность мореходства, а также способствуют экономической изоляции страны-агрессора.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Польше рассчитывают, что после того, как Россия выйдет из европейского рынка газа, свою долю в нем увеличит Норвегия, а также все страны, оперирующие скважинами на континентальном шельфе Северного моря. Речь идет о Великобритании, Нидерландах и Дании.