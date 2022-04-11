Кто заменит Россию на рынке газа в Европе: экс-глава PGNiG назвал страны

После того, как страна-террорист выйдет из европейского рынка газа, свою долю в нем увеличит Норвегия, а также все страны, оперирующие скважинами на континентальном шельфе Северного моря. Речь идет о Великобритании, Нидерландах и Дании.

Об этом рассказал экс-глава польской газовой госкомпании PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe и Gazownictwo) Петр Возняк в интервью украинским СМИ. Он отметил, что строительство инфраструктуры добычи и транспортировки газа на шельфе Северного моря происходит с соблюдением самых высоких экологических стандартов.

"Хочу напомнить, что за время моей каденции в PGNiG у нас была концепция пригласить украинские энергетические компании к партнерскому участию в каком-либо месторождении, которое мы эксплуатировали или к которому имели доступ на основании договора концессии. Украина может участвовать в норвежских тендерах по разработке газовых месторождений и добыче природного газа на континентальном шельфе Северного моря", – сказал Возняк.

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Он добавил, что каждая европейская страна в ближайшей перспективе может и должна развивать свою газодобычу. Кстати, Германия за последние почти четыре года почти не добывала газ из своих месторождений.

"Они очень доверились российскому газу и концепции Energiwende (переход к низкоуглеродистой и возобновляемой энергетике). Вопрос риторический: не нужен ли он Германии? Это явное недоразумение, рано или поздно кто-нибудь его начнет добывать...", – указал бывший глава польской госкомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства стран ЕС уже на этой неделе собираются начать дебаты касательно отказа блока от поставок российской нефти. Европейские чиновники стремятся сделать нефть ключевым аспектом следующего пакета санкций против РФ из-за кровавой войны, которую последняя развернула против Украины.