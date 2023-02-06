Норвегия готовится запустить масштабную программу поддержки Украины: какая ее сумма

Норвегия может выделить Украине помощь в рамках антикризисного пакета на общую сумму в 6,5 млрд евро. Ожидается, что средства будут предоставляться в течении 5 лет.

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Об этом сообщает NRK. Отмечается: с такой инициативой выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

При этом подчеркивается: антикризисный пакет является результатом бюджетного соглашения между правящими партиями Норвегии, достигнутого осенью 2022 года. В него входят:

денежная помощь;

предоставление вооружений;

помощь другим странам, пострадавшим от развязанной Россией войны.

"Премьер отметил, что надеется достичь соглашения о пакете помощи к 24 февраля. Годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины", – говорится в материале.

Ранее же Норвегия последовала примеру ЕС и G7 и установила ценовой потолок на российскую нефть. Там объяснили: мотивом этого шага является уменьшить возможность РФ вести войну против Украины.

"Норвегия продолжает поддерживать ЕС и других союзников в отношении санкций против России. Цель санкций – уменьшить способность России финансировать войну в Украине", – говорится в сообщении E24.

Также Норвегия ввела запрет на ввоз, покупку и транзит российской нефти через свою территорию в ЕС и третьи страны. Это было сделано еще 5 декабря.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине помощь на разминирование освобожденных территорий. Финансовый размер этой спецпрограммы составит 25 млн евро.

Помощь по разминированию будет включать закупку оборудования для украинских государственных операторов противоминной деятельности, а также поддержку эффективного управления противоминной деятельностью.

"Оставленные мины и взрывчатые вещества угрожают возвращению гражданского населения и возрождению экономической активности – особенно в транспортном и сельскохозяйственном секторах. Поэтому разминирование очень важно для безопасного продолжения восстановления Украины", – говорится в сообщении Европейской службы внешних связей..

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина также получит от ЕС 400 млн евро помощи. Они пойдут на поддержку реформ в разных сферах.

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