ЕС предоставит Украине сотни миллионов евро: "слуга народа" сказал, на что их потратят

Украина получит от ЕС 400 млн евро помощи. Они уйдут на поддержку реформ в разных областях.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: также европейский комиссар по бюджету Йоханесс Ган объявил о ряде важных финансовых решений в пользу Украины.

В частности, о подготовке предложения о приостановлении уплаты финансовых взносов Украины для участия в программах ЕС. "До тех пор, пока в стране сохраняется напряженная ситуация с финансами", – объяснил Гетманцев.

Кроме того, в Евросоюзе намерены инициировать продолжение приостановки всех мер защитного торгового регулирования в отношении украинских товаров. Что, по словам нардепа, "очень важно для нашей экономики".

Дело в том, объяснил он, что введение в июне 2022 года на 12 месяцев льготного режима для украинской продукции – "торговля без квот и пошлин" – существенно поспособствовало увеличению объемов экспорта товаров в ЕС. В частности, он вырос на 4,2%, а в денежном выражении – до 28 млрд долларов.

Кроме того, результатом этого стало "определенное уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли" (разница между поступлениями и расходами за определенный промежуток времени). "Мы со своей стороны инициировали, чтобы такой режим был продолжен – поскольку война продолжается и наши производители работают в сложнейших условиях", – рассказал Гетманцев.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине помощь на разминирование освобожденных территорий. Финансовый размер этой спецпрограммы составит 25 млн евро.

"Мы предоставим до 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию в этих находящихся под угрозой исчезновения районах. Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что для восстановление от последствий развязанной Россией войны в 2023 году Украине нужно 17 млрд долларов. Одним из ключевых источников получения этих средств, по его словам, должны стать российские активы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!