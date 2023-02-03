ЕС запустил спецпрограмму помощи Украине в связи с войной: какая сумма

ЕС предоставит Украине помощь на разминирование освобожденных территорий. Финансовый размер этой спецпрограммы составит 25 млн евро.

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Об этом во время саммита Украина-ЕС сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Европейская служба внешних связей. Он отметил: Украина сильно нуждается в этой помощи – ведь "на освобожденных ВСУ территориях находится большое количество мин и других взрывоопасных предметов".

"Мы предоставим до 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию в этих находящихся под угрозой исчезновения районах. Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом", – сказал Боррель.

При этом подчеркивается: помощь по разминированию будет включать закупку оборудования для украинских государственных операторов противоминной деятельности. А также поддержку эффективного управления противоминной деятельности.

"Оставленные мины и взрывчатые вещества угрожают возвращению гражданского населения и возрождению экономической активности – особенно в транспортном и сельскохозяйственном секторах. Поэтому разминирование очень важно для безопасного продолжения восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Украину будут восстанавливать за счет активов России

Ранее же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что для восстановление от последствий развязанной Россией войны в 2023 году Украине нужно 17 млрд долларов. Одним из ключевых источников получения этих средств, по его словам, должны стать российские активы.

"В этом году на эти нужды необходимо 17 млрд долларов. Один из ключевых источников финансирования – российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной", – сказал премьер.

При этом он подчеркнул: для Украины важно, чтобы финансовые ресурсы поступали прогнозируемо и ритмично. Для этого была создана платформа "финансового Рамштайна".

Как соощал OBOZREVATEL, по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022.

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