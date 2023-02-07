Нефтяной удар по Путину: сколько потеряет Россия из-за обновленных в феврале энергетических санкций

Президент РФ Владимир Путин сумел достичь того, что еще год назад казалось невозможным: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть (с декабря прошлого года) и нефтепродукты (с 5 февраля текущего года). А чтобы не допустить рост цен на российские энергоресурсы, принял ценовое ограничение.

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О том, к чему приведут санкции и как Россия теряет главную отрасль, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько потеряет Россия

Точные объемы потерь для России можно будет озвучить только по итогам как минимум первого квартала 2023-го. Но ранее те страны, которые согласились принять участие в эмбарго, потребляли 57% всех российских нефтепродуктов. Индия, Иран – сами экспортируют нефтепродукты, поэтому им российские дизтопливо, бензин не нужны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook согласился с оценками Bloomberg: потери от эмбарго на нефть в $10 млрд и $12 млрд – от эмбарго на нефтепродукты. "К сожалению, запрет нефти сразу не сработал. Но сам факт эмбарго сделает российскую нефть еще более "токсичной", откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну", – пояснил министр.

Международное энергетическое агентство оценило потери за январь 2023-го (в этот месяц уже действовало эмбарго на продажу нефти в ЕС). Так, потери составили 8 млрд евро (30% от общей суммы). Это близко к оценкам Bloomberg. Ежедневно Россия недополучает 160 млн евро.

С февраля к этой сумме добавится и эффект от эмбарго на нефтепродукты. В сумме РФ потеряет львиную долю своих доходов. Еще вначале 2022-го такой результат было невозможно предсказать. Считалось, что ЕС критически зависит от энергоресурсов из РФ. Сейчас же оказалось, что Европа может обойтись без энергоресурсов агрессора.

Оценивая эмбарго (то есть запрет на покупку нефти и нефтепродуктов), также стоит учитывать два фактора:

сейчас запрещены только поставки морским транспортом (по нефтепроводу "Дружба" поставки из РФ через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию продолжаются);

отдельно ожидается эффект от ограничения цен на нефть и нефтепродукты (по нефти он уже есть, а по нефтепродуктам только ожидается).

Идея с ограничением цен заключается в том, чтобы те компании, которые имеют юрисдикцию в ЕС и странах "Большой семерки", не принимали участие в доставках нефти и нефтепродуктов (страховщики, финансовые организации, порты и т.д), если их стоимость выше указанного прайс-кепа (лимита). Речь идет о таких лимитах:

60 долларов за баррель – на нефть;

100 долларов – на нефтепродукты с надбавкой к сырой нефти (бензин, дизтопливо) и 45 долларов за баррель – со скидкой (мазут и т.п).

В результате эффект от таких ограничений также будет зависеть от того, насколько быстро и удачно РФ найдет другие рынки сбыта. "Российские нефтепродукты и нефть тоже будут искать рынки сбыта, потому что для них это очень важная статья доходов бюджета. И мы видим, что эти потоки будут переориентироваться с Запада на Восток, в какие-то отдаленные регионы, и это все вызывает такое движение в планетарном масштабе", – рассказал OBOZREVATEL директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Даже в условиях жестких санкций, Россия продолжает зарабатывать 640 млн евро на экспорте энергетических ископаемых в день. Ранее эта цифра была на уровне более 1 млрд евро в день.

Санкции бьют по России, но войну они не остановят

Президент РФ Владимир Путин фактически за год полномасштабной войны против Украины потерял европейский рынок сбыта энергоресурсов, которые Россия завоевывала в течение 50 лет. Пытаясь захватить украинские города, оккупационная армия уничтожает целые жилые кварталы, убивает десятки тысяч мирных жителей и вместе с тем лишает страну-агрессора возможности зарабатывать миллиарды.

Война привела к сокрушительным потерям и на долгое время разорвала существующие экономические связи. Но если еще до начала полномасштабной войны лидеры ЕС, США и их партнеров были уверены, что масштабные санкции способны остановить Путина, сейчас стало очевидно, что российский режим готов на любые жертвы.

В масштабах мировой российская экономика несущественна, однако такая большая система, как уже стало понятно, не развалится за считанные месяцы. Эффект от экономических санкций накапливается. Россия теряет живые деньги из-за энергетических санкций, остается без шансов на развития из-за технологических ограничений.

Издание Ъ со ссылкой на источники в правительстве РФ заявляет, что в квартальном выражении добыча нефти сократится с 10,73 млн до 9,41 млн баррелей в сутки. Россия такими темпами за считанные годы навсегда потеряет статус одного из крупнейших экспортеров нефти.