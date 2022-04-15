Нефтяное эмбарго против России приближается: Франция поддержала запрет

Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго в отношении России. При этом Украина призывает принять такое решение как можно быстрее.

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter. "Поговорил с моим французским коллегой Жаном-Ив Ле Дрианом. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я высоко оцениваю решение Франции вернуть своего посла в Киев", – написал Кулеба.

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Решение о санкциях в ЕС принимается единогласно, при этом, как ранее отмечал президент Владимир Зеленский, энергетическое эмбарго блокируют Германия и Венгрия. Первая страна является главным потребителем российских энергоресурсов, а вторая – практически полностью зависит от импорта из РФ.

Издание The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов, сообщило, что ЕС движется в направлении введения поэтапного запрета. Поэтому у Германии и других стран будет время, чтобы найти альтернативных поставщиков.

Однако нефтяное эмбарго не будет вынесено на обсуждение внутри ЕС до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур президентских выборов. Таким образом европейцы хотят, чтобы вероятный рост цены на газ в Европе не сказался на шансах правой популистки Марин Ле Пен.

Россия 47% всей своей нефти продает в ЕС, говорится в данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В целом Евросоюз за год платит стране-агрессору почти $51 млрд в год за нефть. Еще примерно $3,7 млрд платили США (они уже отказались от нефти из РФ).

Главным потребителем при этом является Китай. Однако проблема заключается в том, что если ЕС перестанет покупать российскую нефть, РФ придется в краткие сроки искать новые рынки сбыта. А это приведет к ряду проблем. Также стоит учитывать, что ни одна крупная компания не захочет попасть под санкции ЕС и США (а если нарушить установленные ограничения, это неизбежно произойдет).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом немедленно ввести энергетическое эмбарго против России. Само решение – всего лишь политическое намерение, которое не обязательно повлечет за собой принятие конкретных решений.