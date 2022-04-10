Марин Ле Пен опережает Макрона в первом туре выборов президента во Франции: подсчитано почти 60% голосов

На президентских выборах во Франции после подсчета почти 60% голосов лидирует кандидат от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен. Действующий лидер государства Эммануель Макрон незначительно отстает – 19,65% против 19,98%.

Об этом свидетельствуют официальные данные по итогам первого тура. Подсчет голосов продолжается.

Глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон замыкает тройку лидеров, набрав более 13% голосов. Остальные кандидаты не преодолели отметку даже в 5%.

Очевидно, что ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов. Поэтому двое лидеров голосования встретятся во втором туре, который состоится 24 апреля.

Видео дня

Явка на текущих выборах составила 65%. Этот показатель значинительно ниже, чем на первых турах выборов президента в 2017 и 2012 годах.

Помимо Макрона, Ле Пен и Меланшона в президентской гонке также приняли участие:

национальный представитель троцкистской партии "Рабочая борьба" Натали Арто;

депутат Национального собрания Франции, лидер национал-консервативной партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян;

член партии "Европа Экология Зеленые" Янник Жадо;

мэр Парижа, кандидат от "Социалистической партии" Анн Идальго;

лидер партии "Будем сопротивляться!" Жан Лассаль;

глава регионального совета Иль-де-Франс, победитель праймериз партии "Республиканцы" Валери Пекресс;

лидер партии "Реконкиста", журналист, писатель и ультраправый консервативный националист Эрик Земмур;

политический и профсоюзный деятель Филипп Путу;