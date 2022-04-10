Марин Ле Пен опережает Макрона в первом туре выборов президента во Франции: подсчитано почти 60% голосов
На президентских выборах во Франции после подсчета почти 60% голосов лидирует кандидат от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен. Действующий лидер государства Эммануель Макрон незначительно отстает – 19,65% против 19,98%.
Об этом свидетельствуют официальные данные по итогам первого тура. Подсчет голосов продолжается.
Глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон замыкает тройку лидеров, набрав более 13% голосов. Остальные кандидаты не преодолели отметку даже в 5%.
Очевидно, что ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов. Поэтому двое лидеров голосования встретятся во втором туре, который состоится 24 апреля.
Явка на текущих выборах составила 65%. Этот показатель значинительно ниже, чем на первых турах выборов президента в 2017 и 2012 годах.
Помимо Макрона, Ле Пен и Меланшона в президентской гонке также приняли участие:
национальный представитель троцкистской партии "Рабочая борьба" Натали Арто;
депутат Национального собрания Франции, лидер национал-консервативной партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян;
член партии "Европа Экология Зеленые" Янник Жадо;
мэр Парижа, кандидат от "Социалистической партии" Анн Идальго;
лидер партии "Будем сопротивляться!" Жан Лассаль;
глава регионального совета Иль-де-Франс, победитель праймериз партии "Республиканцы" Валери Пекресс;
лидер партии "Реконкиста", журналист, писатель и ультраправый консервативный националист Эрик Земмур;
политический и профсоюзный деятель Филипп Путу;
депутат Национального собрания Франции, лидер "Коммунистической партии" Фабьен Руссель;
глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.