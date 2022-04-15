Не хотят иметь дело с РФ: международные перевозчики отказываются везти российские товары

Крупные международные перевозчики отказываются работать с Россией. В частности, они не хотят иметь дело с российскими товарами и поставлять их.

Об этом росСМИ рассказали в министерстве промышленности и торговли РФ. Там отметили: в основном речь идет о перевозчиках из стран Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с российскими номерами.

В министерстве подчеркнули: в текущее время ряд крупных международных перевозчиков "отказывается от сотрудничества [с РФ]", что, по словам россиян, "вызывает определенные сложности". Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать риски для машин с ЕС на территории России.

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Ранее послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. Среди прочего они предполагают транспортную блокаду и эмбарго на поставки оружия. В частности, пакет включает:

запрет на импорт угля (обойдется России в 4 млрд евро в год в виде упущенной выгоды);

персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных";

ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с ведением войны в Украине;

ограничения против автотранспортных компаний России и Беларуси;

заморозку активов нескольких банков;

эмбарго на поставки оружия;

запрет на заход российских судов в порты ЕС.

Кроме того, крупнейший в мире игрок на рынке страхования морских перевозок – Лондонский морской рынок страховщиков (London Marine Insurance Market) – объявил "военной зоной" все морские воды РФ, включая Балтику и Дальний Восток. Теперь суда, которые заходят в эти воды, должны будут доплачивать до 1,5 млн страховщикам долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США ввели экспортные ограничения против трех российских авиакомпаний. Речь идет об "Аэрофлот", Utair и Azur air. Таким образом Вашингтон лишил их не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из других стран.