США ввели экспортные санкции против российского "Аэрофлота": что они предполагают

США ввели экспортные ограничения против трех российских авиакомпаний. Речь идет об "Аэрофлот", Utair и Azur air. Таким образом Вашингтон лишил их не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из других стран.

Об этом сообщило Министерство торговли США. Отмечается: предварительно срок экспортных санкций составляет 180 дней, но может быть продлен.

"Администрация Байдена ввела исторические санкции против России за ее агрессию в Украине. Мы предпринимаем еще одно важное действие, чтобы привлечь Путина и его помощников к ответственности за их непростительные действия. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем и впредь поддерживать народ Украины", – прокомментировали свое решение в минторге США.

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Кроме того, там подчеркнули: в будущем "мишенью для принудительных действий министерства торговли" станут все компании, которые пренебрегут его санкциями против РФ. "Своими действиями мы посылаем четкий сигнал тем, кто намеренно не подчиняется нашим правилам экспортного контроля: вы можете игнорировать их, но только на свой страх и риск", – отметили в ведомстве.

Ранее же США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.

Таким образом США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те американские компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Запад не намерен снимать санкции против России. По ее словам, Кремль должен заплатить за все, что сделал.