"Не будьте соучастниками": после резни в Буче Литва призвала запретить газ и нефть из России в ЕС

Литва призывает других членов Европейского Союза последовать ее примеру, отказаться от российского газа и нефти и не быть соучастниками военных преступлений России в Украине. Ведь продолжая платить за российские энергоресурсы, Европа фактически профинансировала резню в Буче.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он призвал Европу "отключить" финансирование войны с помощью введения энергетического эмбарго.

"Отступление российской армии, массовых убийц из Бучи раскрывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Другого пути нет – покупка российской нефти и газа финансирует военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выньте вилку [из розетки]. Не будьте соучастниками", – заявил Ландсбергис.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва стала первой страной ЕС, которая официально отказалась импортировать российский газ. После этого аналогичные решения приняли власти Латвии и Эстонии. Их газотранспортные системы с 1 апреля работают без поставок топлива из РФ.

Некоторые страны уже запланировали такие меры. Например, Польша полностью откажется от российского газа с 1 января 2023 года. Действующий контракт на импорт газа из РФ прекращает действие 31 декабря 2022 года. Следующие соглашения заключаться не будут. Аналогичное решение приняла Болгария.

Тем не менее, крупнейшем потребителем российского газа в ЕС является Германия. Она отказалась платить России за газ рублями, но прекратить закупки пока не в состоянии. При этом министр финансов страны Кристиан Линднер, который уже прославился неоднозначным взглядом на войну в Украине, теперь высказался против запрета на российскую нефть и газ.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!