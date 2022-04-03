Немецкий министр высказался против запрета российского газа

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер, который уже прославился неоднозначным взглядом на войну в Украине, теперь высказался против запрета на российскую нефть и газ. Свою позицию он оправдывает беспокойством за благосостояние немцев.

Об этом Линдер заявил в интервью изданию Bild. По его словам, государство не сможет постоянно поддерживать производителей и население после подорожания газа и нефтепродуктов.

"Это сделает нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем", – сказал Линднер.

Видео дня

По его словам, немецкое правительство будет поддерживать граждан и предприятия, деятельность которых оказалась под угрозой. Однако, как отметил Линдер, эта поддержка будет ограниченной и временной.

Ранее именно Линднер, по словам посла Украины Андрея Мельника, был тем немецким чиновников, который в первый день войны дал Украине "всего несколько часов". С такой аргументацией Линдер призывал не оказывать Киеву военную помощь и не вводить финансовые санкции против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшем потребителем российского газа в ЕС является Германия. Она отказалась платить России за газ рублями, но прекратить закупки пока не в состоянии. Германия также разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!