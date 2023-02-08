НБУ признал банкротом украинский банк: что будет с деньгами вкладчиков

НБУ признал неплатежеспособным "Банк Форвард", конечным бенефициарным собственником которого является гражданин России Рустам Тарико. Причины: неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, а также, "существенное и необратимое ухудшение финансового состояния" – при отсутствии действенных мер по его улучшению вместе с невозможностью и недостаточностью запланированной капитализации.

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Об этом сообщили в НБУ. Там заверили: доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков. Следовательно, отнесение банка к категории неплатежеспособных "никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины".

В регуляторе напомнили: в конце ноября 2022 года "Банк Форвард" был отнесен к категории проблемных. Основанием для этого стали недостаточные доходов, что создавало"риск уменьшения его регулятивного капитала и нарушение установленных Национальным банком экономических нормативов капитала".

"С момента отнесения банка к категории проблемных его финансовое состояние существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения. Это представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка. ... Правление НБУ приняло решение отнести АО "Банк Форвард" в категорию неплатежеспособных", – объяснили в Нацбанке.

Что будет с деньгами вкладчиков

Как рассказали в НБУ, каждый вкладчик обанкротившегося "Банк Форвард" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада. Включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Впрочем, возможны исключения. Они предусмотрены ч.4 ст.26 ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1 535,6 млн грн", – рассказали в НБУ.

Российский след

Помимо этого, в регуляторе напомнили: конечным бенефициарным собственником АО "Банк Форвард" является гражданин России Рустам Тарико. "Указом Президента Украины в октябре 2022 г. введено в действие соответствующее решение СНБО, которым к Тарико применены персональные санкции", – сообщили в Национальном банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снизилась стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Это произошло после того, как Украина ввела санкции против лизинговой компании – российской "дочки" RBI.

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