НБУ показал курс доллара после праздников: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара после новогодних выходных, 4 января, составит 27,27 грн/$. При этом, по сравнению с концом декабря, стоимость валюты не изменится.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины. Во время выходных и праздников традиционно снижается спрос на валюту. Это связано с тем, что уменьшается активность бизнеса. Как следствие, стоимость валюты легче удерживать на стабильном уровне.

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция доллара на фоне возобновления "ралли Санта-Клауса", говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. Все дело в том, что низкий уровень госпитализации тех, кто заразился штаммом "Омикрон" мотивировал инвесторов приобретать рисковые активы, к числу которых относятся и американские акции.

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"В какой-то степени ситуация похожа на динамику начала текущего года, когда внедрение вакцин позволило придать силы фондовых активам. И тогда и сейчас инвесторы склонны верить в восстановление глобального ВВП, вследствие чего и снижается спрос на доллар", – пояснил Родлер.

Главная идея заключается в том, что "Омикрон" может стать неким аналогом сезонного гриппа, а значит COVID-19 перестанет оказывать негативное влияние на мировую экономику. В таком случае потребность в размещении денег в активах-убежищах, вроде доллара, утратит свой смысл.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.