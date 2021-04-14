На вакцину от COVID-19 из бюджета Минздрава выделят дополнительные 6,5 млрд грн

В 2021 году на закупку вакцин против коронавируса в Украине будут выделены дополнительные средства в размере 6,5 миллиардов гривен.

Такое решение было принято на заседании профильного комитета Верховной Рады 14 апреля, сообщается в Telegram-канале партии "Слуга народа".

Средства будут выделены путем перераспределения некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения.

"В этом году на вакцинацию населения из государственного бюджета дополнительно выделят 6,5 млрд грн. Такое решение поддержал на своем заседании Комитет по вопросам бюджета. Депутаты согласовали перераспределение некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год", – сказано в сообщении.

Также уточняется, что Минздрав совместно с ведущими производителями вакцины нарабатывает возможность контрактования 25 млн доз вакцины, необходимых для 70% взрослого населения страны.

Ранее глава ведомства Максим Степанов уточнил, что средства пойдут на закупку вакцины Pfizer. По его словам, средства были предназначены для реализации программы медицинского обслуживания населения. В течение трех месяцев Минфин должен вернуть деньги обратно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer в 2021 году.