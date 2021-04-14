На вакцину від COVID-19 із бюджету МОЗ виділять додаткові 6,5 млрд грн

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 20:09, 14.04.2021 Оновлено: 20:49, 14.04.2021

У 2021 році на закупівлю вакцин проти коронавірусу в Україні буде виділено додаткові кошти в розмірі 6,5 мільярдів гривень.

Таке рішення було ухвалено на засіданні профільного комітету Верховної Ради 14 квітня, повідомляється в Telegram-каналі партії "Слуга народу".

Кошти будуть виділені шляхом перерозподілу деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я.

"У цьому році на вакцинацію населення з державного бюджету додатково виділять 6,5 млрд грн. Таке рішення підтримав на своєму засіданні комітет із питань бюджету. Депутати погодили перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2021 рік", – ідеться в повідомленні.

Також уточнюється, що МОЗ спільно з провідними виробниками вакцини напрацьовує можливість контрактування 25 млн доз вакцини, необхідних для 70% дорослого населення країни.

Раніше глава відомства Максим Степанов уточнив, що кошти підуть на закупівлю вакцини Pfizer. За його словами, кошти було призначено для реалізації програми медичного обслуговування населення. Протягом трьох місяців Мінфін повинен повернути гроші назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна домовилася про постачання ще 10 млн доз вакцини Pfizer у 2021 році.

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