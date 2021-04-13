Степанов пояснил "зраду" с нехваткой 6,5 млрд грн на вакцину Pfizer

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Mакроэкономика
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Максим Степанов

В Украине временно перенаправили на закупку вакцин Pfizer против COVID-19 6,5 млрд гривен, предназначенных для реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник, 13 апреля, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он пояснил "зраду" вокруг денег тем, что Министерство финансов в течение трех месяцев должно вернуть средства обратно.

По словам главы Минздрава, его ведомство еще полгода назад запрашивало выделение из госбюджета Украины 15,1 млрд гривен на кампанию по вакцинации.

"В результате нам выделили только 4 млрд гривен, за которые мы уже приобрели препараты", – написал Степанов.

Он также пояснил решение о временном "заимствовании" денег тем, что это сэкономит время и не требует изменений в государственный бюджет.

"Не стоит разводить панику и поддаваться на политические провокации", – подчеркнул министр.

Документ, в котором идет речь о средствах на вакцину

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