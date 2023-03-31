МВФ одобрил рекордный кредит для Украины на $15,6 млрд – Bloomberg

Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине рекордного кредита в 15,6 миллиардов долларов. Правление МВФ уже подписало этот пакет помощи нашей стране.

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Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник. Отмечается, что таким образом МВФ окончательно одобрил первый в истории заем учреждения для страны, которая находится в состоянии войны.

Сегодня исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов. Он должен помочь Киеву покрывать неотложные финансовые потребности на фоне войны с РФ. Этот заем является самым большим для нашей страны с начала полномасштабной войны РФ в феврале 2022 года.

"Группа кредиторов Украины поддержала беспрецедентное соглашение, требовавшее от МВФ изменения правил кредитования, заверив, что они продлят мораторий на погашение долга на время действия программы", – сказано в сообщении.

Кредиторами в этом случае выступают Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Они призвали других кредиторов помочь восстановить платежеспособность Украины, экономика которой сократилась примерно на треть после вторжения России в прошлом году.

Новость прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter. "Это поможет профинансировать дефицит бюджета и сохранить макрофинансовую стабильность. Важное решение для победы и обновления", – написал он.

Известно, что программа финансирования Украины будет состоять из двух этапов. Во время первого, который продлится 12-18 месяцев, Киев будет принимать меры по укреплению фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, включая отмену монетарного финансирования.

Во время второго этапа Украина перейдет к более масштабным реформам для укрепления макроэкономической стабильности и поддержки восстановления и реконструкции страны. В частности, это необходимо и в рамках стремления нашей страны вступить в Европейский союз. По данным МВФ, ожидается, что в течение этого периода Украина вернется к довоенным основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции.

"Прогнозы сотрудников МВФ насчет экономики Украины в этом году колеблются от сокращения на 3% до роста на 1% после спада на 30% в 2022 году", – пишет Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новая программа должна позволить преодолеть масштабный дефицит бюджета Украины. В 2023 году можно рассчитывать на 4-5 млрд долларов.

Также сообщалось, что Украина в рамках новой программы должна отказаться от использования "печатного станка", а на втором этапе – отказаться от фиксированного курса доллара.

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