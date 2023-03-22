МВФ принял важное решение по кредиту для Украины: когда Нацбанк должен "отпустить" курс доллара 

Миссия МВФ на уровне персонала приняла решение в рамках расширенного финансирования выделить Украине кредит в размере 15,6 млрд долларов. Решение после должен утвердить совет директоров МВФ. Украина в рамках новой программы должна отказаться от использования "печатного станка", а во втором этапе – отказаться от фиксированного курса доллара.

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Как сообщают в пресс-службе НБУ, деньги от МВФ Украина будет получать в течение четырех лет. При этом решение совет директор примет в течение ближайших недель. Украина должна пройти два этапа изменений в рамках программы. В первую очередь:

отказ от эмиссированного финансирования (печатного станка);

усиление мобилизации поступлений;

реформы для усиления антикоррупционных устоев.

Выполнение этих условий будет длиться в течение 12-18 месяцев. Затем наступит второй этап. Тогда ожидаются более масштабные реформы. Что интересно, в пресс-релизе НБУ говорится, что уже во втором этапе Украина может быть членом ЕС (это решение рассмотрят страны ЕС независимо от программы с МВФ). Во втором этапе вернут плавающий курс доллара (сейчас официальный курс зафиксирован НБУ).

Кроме того, должна появится "конкуренция на критически важном рынке энергоносителей и одновременное уменьшение квазифискальных обязательств". Вероятно, речь идет о переходе на рыночные тарифы на газ и электроэнергию. "Международные партнеры верят в Украину и готовы нам помогать. Они видят невероятную адаптивность нашей экономики после атак на критическую инфраструктуру", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новая программа должна позволить преодолеть масштабный дефицит бюджета Украины. В 2023-м можно рассчитывать на 4-5 млрд долларов.

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