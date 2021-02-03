Мошенничество с НДС станет уголовным преступлением: Рада поддержала проект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3959-1 о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ). Мошенничество с НДС (Налог на добавленную стоимость) станет новой статьей 222-2 Уголовного кодекса.

Соответствующее постановление 239 голосами приняли на заседании Верховной Рады 3 февраля. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ определяет ответственность служащих БЭБ за правонарушения по дисциплинарным уставам. Инициаторы законопроекта: Сергей Ионушас, Владлен Неклюдов, Вячеслав Медяник и Галина Михайлюк.

Проект предлагает несколько нововведений. Так, увеличиваются штрафы за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 тысяч гривен, а также вводится ответственность за невыполнение постановления следственного судьи.

Кроме того, документ закрепляет полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования уголовных преступлений, отнесенных к подследственности БЭБ. Проект предусматривает административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро.

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