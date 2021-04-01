Мировая торговля потеряла миллиарды: в Суэцком канале подсчитали убытки

Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля могла потерять от 6 до 10 млрд долларов, а ущерб для администрации составил около миллиарда долларов.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" Ущерб для канала подсчитал глава администрации Усама Рабиа. По его словам, расследование аварии займет не меньше недели. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не завершится.

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", – сказал господин Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

Он отметил, что предварительная сумма ущерба составляет "1 млрд долларов или около того". "Это то, что причитается государству по праву", – добавил глава администрации канала.

Allianz оценивала ущерб от блокировки Суэцкого канала мировой торговле в 6–10 млрд долларов в неделю. По данным The Loadstar, операционные затраты простаивающих судов составляли около 3,25 млн долларов в сутки для контейнеровозов и около 500 тыс. долларов для танкеров.

Движение на Суэцком канале было заблокировано с 23 марта. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели 29 марта. По оценкам экспертов, из-за блокировки движения Суэцкий канал ежедневно терял 12–14 млн долларов дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, блокада Суэцкого канала из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given обошлась в 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал. Всего же ожидали своей очереди более 150 кораблей.