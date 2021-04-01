Світова торгівля втратила мільярди: у Суецькому каналі підрахували збитки

Через блокування Суецького каналу світова торгівля могла втратити від 6 до 10 млрд доларів, а збитки для адміністрації становили близько мільярда доларів.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" Збиток для каналу підрахував глава адміністрації Усама Рабіа. За його словами, розслідування аварії займе не менш ніж тиждень. Контейнеровоз Ever Given не покине канал, поки розслідування не завершиться.

"Ми будемо вести підрахунки, врахуємо всі кошти, які ми використовували з першого дня інциденту, витрати на роботу буксирів і днопоглиблювальних судів, які працювали цілодобово, це значна сума", – сказав пан Рабіа телеканалу Sada el-Balad.

Він зазначив, що попередня сума збитків становить "1 млрд доларів або приблизно стільки". "Це те, що належить державі по праву", – додав глава адміністрації каналу.

Allianz оцінювала збитки від блокування Суецького каналу світової торгівлі в 6–10 млрд доларів на тиждень. За даними The Loadstar, операційні витрати суден, які простоюють, становили близько 3,25 млн доларів на добу для контейнеровозів і близько 500 тис. доларів для танкерів.

Рух на Суецькому каналі було заблоковано з 23 березня. Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини 29 березня. За оцінками експертів, через блокування руху Суецький канал щодня втрачав 12 – 14 млн доларів доходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, блокування Суецького каналу через застряглий контейнеровоз Ever Given обійшлося в 10 мільярдів доларів на добу. Щонайменше семеро танкерів, що перевозять 6,3 млн барелів нафти на понад 400 млн доларів, не могли пройти через канал. Всього ж очікували своєї черги понад 150 кораблів.