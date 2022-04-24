Lexus и Cadillac: тысячи люксовых автомобилей для России попали под санкции и застряли в Бельгии

Почти 8 тысяч люксовых автомобилей (Lexus, Cadillac и Mercedes), предназначенных для отправки в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге. Они попали под запрет на роскошь, который не допускает ввоза в страну транспортные средства дороже 50 тыс. евро.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается: скопление дорогих авто является "лишь одним из многих примеров неурядицы в ключевых европейских портах относительно того, как интерпретировать и соблюдать санкции против России". В частности, ограничения затронули целый ряд товаров, среди которых:

запчасти для самолетов;

химикаты;

полупроводники и пр.

При этом подчеркивается: вероятность того, что автомобили отправятся из Зебрюгге в Россию, низкая. "Скорее всего, их будут продавать на другие рынки", – сообщили в порту.

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Как известно, из-за развязанной Россией войны против Украины, западные поставщики и логисты:

разрывают контракты с ее компаниями;

запрещают заходить в воздушное пространство ЕС российским самолетам;

не пускают суда под российским флагом в европейские порты.

Кроме того, свои порты для российский судов закрыли и США. "Ни один корабль под российским флагом или в собственности российских граждан или компаний не сможет пришвартоваться в американских портах или на побережье", – заявил ранее президент США Джо Байден.

В то же время, некоторые государства ввели дополнительные санкционные меры. К примеру, Эстония запретила заход в свои порты не только торговых кораблей, но и:

частных яхт;

пассажирских судов, не перевозящих коммерческий груз.

Также в Эстонии решили, что запретная норма будет действовать для кораблей, превышающие определенные параметры. В частности:

длиннее 15 метров;

рассчитанных на 12 и больше человек.

По подсчетам же Еврокомиссии, под флагом России сейчас осуществляют деятельность 2 873 торговых корабля. Все они попадут под санкции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, в местных портах судам под флагом Украины будет предоставляться приоритет. Также они освобождаются от оплаты портовых услуг.