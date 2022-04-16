Три страны ЕС закрыли свои порты для российских кораблей

Власти Италии, Румынии и Бельгии с 17 апреля закрывают доступ к портам своих стран для кораблей из России. Кроме того, запрет будет распространяться на суда, сменившие свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщают La Repubblica, Ziua de Constanta и RTBF. Они отмечают: решение итальянский и румынских властей подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.

Впрочем, запрет имеет и исключения. Согласно регламенту ЕС, он не распространяется на суда:

которые нуждаются в помощи или убежище;

которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности на море;

которые спасли жизни в море.

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В то же время, по словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, в местных портах судам под флагом Украины будет предоставляться приоритет, передает Госпогранслужба Украины. Также они освобождаются от оплаты портовых услуг.

Вместе с тем, напомним: по словам советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, России следует ожидать новый крупный пакет санкций из-за развязанной войны против Украины. И они будут приносить ей ежедневные убытки в 1 млрд долларов.

При этом Устенко подчеркнул: новые санкции будут включать в себя эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть. "Вопрос практически решен" – сказал он.

Советник президента также выразил мнение, что нефтяное эмбарго приведет к гиперинфляции в России. А также существенному снижению уровня жизни россиян – из-за урезания расходов государства на "социалку"

"В бюджете РФ будет образовываться колоссальная дыра, ведь большинство поступлений обеспечивает именно нефть. А чтобы ее уменьшить, нужно будет сократить социальные расходы", – отметил Устенко.

В то же время Франция на уровне ЕС уже поддержала нефтяное эмбарго в отношении России. А The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов, сообщило, что ЕС движется в направлении введения поэтапного запрета российской нефти.