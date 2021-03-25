Курс доллара в Украине приблизится к психологической отметке: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 25 до 26 марта увеличится с 27,87 до 27,96 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что НБУ показывает усредненное значение, которое формируется по итогам всех совершенных сделок на рынке. Население покупает доллар по курсу, который формируется на наличном рынке.

Аналитики считают, что курс доллара может расти и в будущем. Гривня значительно дешевеет с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран, вследствие снижения интереса к рисковым активам на глобальном рынке.

НБУ

"Стоит учитывать и крепкую позицию доллара, который укрепляется против других валют на фоне позитивных ожиданий инвесторов: считается, что американская экономика будет расти опережающими темпами в 2021 году благодаря успешной вакцинации (около 39% американцев привиты на данный момент) и масштабным правительственным стимулам. В отсутствии серьезных поводов для оптимизма, курс гривни способен в ближайшее время перевалить за отметку в 28,00 за доллар и отправится выше", – рассказал Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.