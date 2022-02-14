Курс доллара в Украине подскочил из-за паники: что будет дальше

Несмотря на внушительный – плюс 66 копеек за утро – скачок курса доллара 14 февраля, в ближайшие дни ситуация на валютном рынке Украины еще может стабилизироваться. Однако панические настроения из-за слухов о полномасштабном вторжении России пока что больно бьют по украинской валюте.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены: ситуация практически полностью зависит от психологических, а нет от экономических факторов. Поэтому точно предсказать будущие колебания невозможно.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин предполагает, что курс может вырасти до 29 грн/долл. Это может произойти в случае активного вывоза иностранцами своих денег и продаже гривневых ОВГЗ.

"Ожидаем, что гривня продолжит находиться под влиянием покупателей. Эмоциональность движения делает невозможным оценки горизонта колебаний, однако учитывая наличный рынок и пики января можно ожидать движение в зону 29 грн за доллар", – считает эксперт.

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А вот старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует существенное укрепление гривни и курс в 27,5 грн/долл. Но при одном условии – отсутствии дальнейшей военной эскалации из-за действий России.

"На ближайшую неделю, в случае отсутствия новых обострений с РФ, мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", - спрогнозировал аналитик.

Однако, кроме панических настроений, на курс также влияет февральская активизация аграриев, которые заводят валюту в рамках подготовки к посевной. Это увеличивает спрос на доллары и евро, из-за чего их цена растет.

Стоит отметить, что панические настроения бьют не только по гривне. Инвесторы по всему миру боятся рисков и выводят средства с рынок. В результате в Европе, США и Азии обвалились фондовые индексы, а акции компаний теряют в цене.

При этом растет цена на золото, которое считается наименее рискованным способом вложений. Традиционно инвесторы во время кризисов обращаются к этому инструменту, чтобы минимизировать возможные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист назвал причины роста курса доллара в Украине. По мнению Бориса Кушнирука, гривня может укрепиться уже через несколько месяцев.