Угроза войны ударила по мировым рынкам: акции катятся вниз, а нефть рекордно подорожала

Фондовые биржи и сырьевые рынки по всему миру оказались под серьезным давлением. Причиной стала паника из-за слухов о возможном вторжении России в Украину. Особенно активно к возможному обострению готовятся европейские рынки. В регионе обваливаются фондовые индексы и растет цена на газ, а глобальная стоимость нефти уже побила семилетний рекорд.

Так, индекс Итальянской фондовой биржи (ISE, Милан) просел 14 февраля на 3,17%, лондонская LSE – на 1,85%, Франкфуртская биржа – на 2,95%, а парижская Euronext – на 3,15%. Геополитическая напряженность сказалась и на азиатских биржах, где все основные индексы ушли вниз. В Токио, к примеру, торги закрылись с падением на 2,23%, пишет La Reppublica.

В США тоже ощутили давление. Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,73%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,13%, а индекс S&P 500 – на 0,85%. Также кризис не обошел стороной и Украину. В стране резко вырос курс доллара, а евробонды теряют в цене.

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Впрочем, от своих же угроз страдает и Россия. Акции крупнейших российских компаний упали в цене 14 февраля, свидетельствуют данные Мосбиржи. Больше всех в цене потеряли Сбербанк, "Газпром" и МТС. Общий индекс Мосбиржи снижался на 5,49% в начале торгов.

Таким образом, инвесторы по всему миру отказываются от рисков. Они опасаются потерять свои вложения из-за усиления геополитической напряженности. При этом растет цена на золото, которое считается наименее рискованным способом вложений. Традиционно инвесторы во время кризисов обращаются к этому инструменту, чтобы минимизировать возможные потери.

"Кризис сказывается прежде всего на ценах на газ и нефть. Утром [14 февраля] сырая нефть марки WTI взлетела до самого высокого ценового уровня более чем за 7 лет, достигнув $95 за баррель, в то время как нефть марки Brent выросла в цене на 1,3% и достигла $95,66", – отмечает издание.

Цены на газ в Европе также резко выросли – рынок опасается, что Россия может "перекрыть вентиль". Так, 14 февраля стоимость 1000 куб. м на бирже ICE Futures поднималась до $1031,8 (88 евро за МВт-ч), то есть на 12%.

Ранее Bloomberg подсчитал, что санкции, которые грозят к России в случае военного вторжения в Украину, нанесут серьезный ущерб российскому бюджету. Так, запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в $10 млрд в год, а запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах будет стоит РФ еще в $60 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американских СМИ сообщали о датах якобы полномасштабного нападения РФ в Украину. При этом американское издание The New York Times заявило, что информационная кампания Белого дома о полномасштабном вторжениив себе цель переиграть президента РФ Владимира Путина в "информационной войне".

Как добавляет CNN, администрация президента США Джо Байдена считает, что Путин был застигнут врасплох некоторыми публикациями. Кроме того, перехваченные разведкой данные свидетельствуют о том, что российские военные и разведчики недовольны из-за раскрытия их планов.