Курс доллара в Украине изменится: сколько придется платить за валюту

В ближайшую неделю, до 20 февраля, курс доллара в Украине имеет шансы как на укрепление, так и на плавное снижение. Аналитики озвучивают разные прогнозы, однако в целом доллар будет колебаться в достаточно узком коридоре.

О том, как и почему будет меняться доллар в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар может подорожать до 28,1 грн/$, считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он озвучивает и более негативный сценарий: если иностранцы начнут активнее выводить свои деньги, продавать гривневые облигации внутреннего госзайма, то курс может достичь 28,5 грн/$. С начала февраля из гривневых облигаций иностранцы вывели 2,4 млрд грн, с начала года –13,5 млрд грн.

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Теплый февраль активизирует аграриев, они заводят валюту, чтобы подготовиться к посевной. "На фоне предполагаемых колебаний гривны может наблюдаться колебание 27,95-28,1 грн/$. В случае активизации нерезидентов давление на гривню усилится. На случай возможного роста, в случае возникновения геополитической остроты и оттока роста нерезидентов из страны, гривня может оказаться в диапазоне 27,9-28,5 грн/$", – поясняет эксперт.

Давление на гривню оказывают безрезультатные итоги встреч нормандской четверки. Новости о возможном военном вторжении продолжают удерживать внимание. Рынок также находится под самой высокой оценкой Европы, а именно рекордной позицией в США. Накануне стало известно, что инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%. Такие темпы роста цен уже переформатировали ожидания рынка относительно шагов ФРС (аналог НБУ) США по повышению ставок.

Сдерживает давление на гривню низкая деловая активность, вызванная повышенными темпами заболевания коронавирусом. Этот же фактор, сдерживает активность населения.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, считает, что из-за положения дел в США ситуация на валютных рынках будет обостряться. "Отношения США и КНР все еще оказались крайне напряженными, несмотря на смену хозяина Белого дома. Таким образом, торговая война может совсем скоро разгореться снова. Особенно следует отметить тот факт, что в 2021 году дефицит американского торгового баланса вырос на 27%, до рекордных 859 млрд долларов... Ожидаем курс в 28,10 грн/$", – отмечает эксперт.

С таким мнением не соглашается его коллега из RoboForex Андрей Гойлов. Он считает, что гривня будет находиться около действующих отметок в 27,8 грн/$. В ходе аукциона Минфин продал ОВГЗ на 2,09 млрд грн.

"Результат весьма скромный и вполне предсказуемый, так как средневзвешенная доходность этой бумаги не соответствует ожиданиям рынка. В частности, иностранцы контролируют свои портфели в ОВГЗ на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд грн. Средства, полученные от продажи бумаги, иностранные инвесторы выводят в связи с юрисдикцией", – отмечает аналитик. По его оценкам, евро при этом будет находиться около отметки в 31,65 евро.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари", вовсе считает, что гривня существенно укрепится – до отметки в 27,5 грн/$. Но только в том случае, если не будет военной эскалации. "На ближайшую неделю, в случае отсутствия новых обострений с РФ, мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – спрогнозировал аналитик.

В целом же, ситуация на валютном рынке останется стабильной. Минфин продает ОВГЗ с относительно низкой доходностью, сохраняется угроза военной эскалации. Поэтому ожидать значительного укрепления гривни не стоит. Однако и причин для того, чтобы доллар резко подорожал, на данный момент нет.