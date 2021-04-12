Курс доллара в Украине может изменится: названы главные риски для валюты

Курс доллара в Украине до середины апреля может уверенно пробить отметку в 28 грн/$. Одним из основных рисков для валюты является угроза военной эскалации на Донбассе. Также непосредственно повлиять может и сложная эпидемиологическая ситуация в стране.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Серьезными причинами есть то, что иностранцы избавляются от украинских ценных бумаг, также может повлиять провал вакцинации и растущая инфляция.

Гривня может пробить психологическую отметку уже в ближайшую неделю, спрогнозировал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Перевес покупателей обеспечивают нерезиденты, которые на фоне роста рисков эскалации военных действий на Донбассе входят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции. Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на более чем 2,50 млрд грн", – говорит эксперт.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов отмечает, что давление на курс национальной валюты оказывают и иностранцы. Они активно покупают доллар и пытаются избавиться от украинских ценных бумаг.

"С начала текущей недели они продали этих бумаг на 2,07 млрд грн – это рекордное сокращение их портфелей с октября прошлого года. Теперь объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ достигает 101,65 млрд грн. В новых аукционах по размещению этих бумаг они участия не принимают, поскольку не готовы давать в долг Украине так "дешево". Это создает "избыток" предложения гривни на межбанке", – утверждает аналитик.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 12 апреля, на отметке 27,90 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 7 копеек.

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