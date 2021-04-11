Курс доллара пробьет психологическую отметку: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до середины апреля может уверенно пробить знаковую отметку в 28 грн/$. Иностранцы перестали доверять гривне, а позитивных новостей от МВФ до сих пор нет.

О том, как и почему изменится курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Гривня может пробить психологическую отметку уже в ближайшую неделю, спрогнозировал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Покупатели на фоне растущих рисков наращивают свою активность. С другой стороны, продажи валюты со стороны экспортеров недостаточны для удержания на рынке баланса.

"Перевес покупателей обеспечивают нерезиденты, которые на фоне роста рисков эскалации военных действий на Донбассе входят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции. Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на более чем 2,50 млрд грн", – сказал аналитик.

Главные риски для гривни:

угроза военной эскалации на Донбассе;

сложная эпидемиологическая ситуация;

иностранцы избавляются от украинских ценных бумаг;

провал вакцинации и растущая инфляция.

При этом Минфин не спешит повышать ставки для сдерживания инвесторов. В то же время, НБУ заявил, что "не будет сдерживать курс",чем подтвердил возможность больших курсовых колебаний, а также спрогнозировал снижение ВВП в первом квартале. Переговоры с МВФ идут тяжело, регулятор пытается беречь резервы, которые снизились до 27 млрд. долларов.

"Вероятно, национальная валюта в ближайшее время сохранит движение вблизи 28 гривен за доллар, а участники рынка будут следить за действиями нерезидентов и поступающими новостями. Если нерезиденты начнут движение, гривня может снизиться до 28 гривен за доллар", – спрогнозировал Шевчишин.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, добавляет: давление на курс национальной валюты оказывает и позиция иностранцев. Они активно покупают доллар и пытаются избавиться от украинских ценных бумаг.

"С начала текущей недели они продали этих бумаг на 2,07 млрд грн – это рекордное сокращение их портфелей с октября прошлого года. Теперь объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ достигает 101,65 млрд грн. В новых аукционах по размещению этих бумаг они участия не принимают, поскольку не готовы давать в долг Украине так "дешево". Это создает "избыток" предложения гривни на межбанке", – пояснил Гойлов.

Международные резервы Украины продолжают сокращаться. На начало апреля они составляли 27,04 млрд долларов. Почти 1,30 млрд долларов из этих резервов были потрачены на обслуживание внешних долгов – в частности, 570,50 млн ушло на обслуживание евробондов.

"Отсутствие соглашения с МВФ ограничивает Украину в привлечении более дешевого финансирования на международном долговом рынке. Все это сокращает ресурсы Нацбанка для поддержания курса национальной валюты к евро и доллару США. Полагаю, что на следующей неделе гривня к доллару ослабнет до уровня 28,05. Евро, вероятно, укрепится к отметке в 33,35", – отмечает эксперт.

На стоимость доллара также повлияет и тот факт, что МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне до 2026 года. Он улучшен по сравнению с данными за октябрь 2020 года, добавляет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Новый прогноз:

2021 год – 27,98 грн (предыдущий прогноз – 28,12 грн);

2022 год – 27,61 грн (было 27,96 грн);

2023 год – 27,59 грн (было 28,10 грн);

2024 год – 27,75 грн (было 28,10 грн);

2025 год – 27,75 грн (было 28,10 грн);

2026 год – 27,75 грн.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,9/28,1 грн", – поясняет Иосуб.

Аналитики не ждут, что украинцы начнут активно избавляться от валютных накоплений в связи с такими новостями, так как многолетняя привычка продавать гривню и покупать доллары/евро уже укоренилась и живет в стране поколениями.

"На следующей неделе испортить динамику курса гривни, ускорить падение, может любой вербальный драйвер об отношениях с МВФ. Не более того. И населению, и бизнесу нужно помнить, что регулятор не устанавливает никаких курсовых ориентиров, на которые мы могли бы ориентироваться. Так что ждать хорошую возможность заработка на разнице валютных курсов не приходится", – рассказывает Артем Беркович, старший аналитик компании Empori group.

Опрошенные эксперты уверены: следующая неделя запомнится украинцам плавным подорожанием доллара и, возможно, полноценным выходом в новый коридор – выше отметки в 28 грн/$.