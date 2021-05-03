Курс доллара в Украине будет снижаться: эксперт озвучил прогноз на неделю

Курс доллара в Украине на текущей неделе будет двигаться в коридоре 27,7-27,85 грн. Возможен незначительный временный "скачек" курса к 27,90-27,95 грн.

Ориентиром "летней ревальвации", согласно прогнозным расчетам, остается 27,0-27,2 грн. Об этом OBOZREVATEL рассказал внешний эксперт Ukraine Economic Outlook, доцент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Богдан Сторощук.

Отмечается, что 20-26 апреля валюта резко укрепилась с 28,12 к 27,83 грн/$ (+1%). Относительно евро курс вырос с 33,73 к 33,63 (+0,3%).

"После трех недель повышенной нервозности на валютном рынке из-за эскалации военного конфликта – ожидания основных операторов стабилизировались и гривня вернулась обратно к ревальвационному тренду. Напомним, что 22 апреля был опубликован приказ Минобороны РФ об отводе войск с украинских границ. После чего все три последующих торговых дня гривня продолжала укрепляться. В то же время восстановление котировок еврооблигаций Украины еще со второй половины апреля – уже указывало на улучшение ожиданий крупных международных операторов относительно ситуации в нашей стране. Что косвенно подтверждается и успешным выходом Украины на рынок евробондов: Минфин привлек $1,25 млрд на 8 лет под 6,875% годовых. Соотношение спроса инвесторов к объему размещения составило 2,64. Спрос на валюту продолжает поддерживать Citybank, обслуживающий счета нерезидентов", – объясняет эксперт.

При этом темпы выхода нерезидентов из гривневых ОВГЗ, выросшие на "предвоенной нервозности" портфельных инвесторов, на прошлой неделе существенно замедлились. Так, если за 1-20 апреля их отток составлял в среднем $15 млн, то сейчас он снизился до всего $8,2 млн. Предполагается, что после нескольких этапов повышения ставок на первичных размещениях Минфина, нерезиденты начнут возвращаться в гривневые ОВГЗ, что усилит летнюю ревальвацию в связи с легко прогнозируемым спросом на активы, номинированные в национальной валюте.

"В целом, исходя из традиционной для нашего общественного дискурса привычки сравнения и взаимоувязывания политических и экономических процессов, можно сделать вывод о вроде бы нелогичном противоречии: сочетание высокого уровня внутренней политической нестабильности и стабильно положительных прогнозов экономической динамики. Исходя из этого можно сделать исключительно интересный вывод об обретении нашей экономикой в последние годы одной очень важной черты, характерной для высокоразвитых экономик – минимизация корреляции экономической и политической динамики, вследствие чего экономические явления и процессы развиваются в соответствии со своими собственными чисто экономическими законами", – говорит Сторощук.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара может резко подешеветь в первую неделю мая и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.

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