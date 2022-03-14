Курс доллара в России взлетел в четыре раза: россияне жалуются на дефицит гречки и сахара

В России курс доллара за время войны, с 24 февраля до 14 марта, взлетел почти в четыре раза. За американскую валюту приходится платить 300 рублей. При этом россиянам уже запретили покупать наличные доллары, а черный рынок стремительно растет.

Вместе с этим, россияне в разных городах уже жалуются на дефицит сахара и гречки. "У меня дома закончилась гречка. Решила купить сегодня одну упаковку, но не тут-то было! Прошла по всем магазинам - гречки нет. Есть только дорогая - 169 рублей за пять пакетиков", – цитирует жительницу Пензы местное издание.

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Также в стране возник дефицит сахара. Резко взлетела в цене вся импортная продукция, кроме того, не хватает базовых продуктов и товаров. К примеру, сложно купить "памперсы". Из-за введенных санкций:

ограничили экспорт и импорт из РФ;

заблокировали половину всех резервов центробанка РФ;

из страны ушли сотни компаний;

арестовали корреспоендентские счета ряда банков в США.