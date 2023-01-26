Курс доллара пошел вверх: почем продают валюту украинские банки

Украинские банки повысили наличный курс доллара – однако только на покупку. По состоянию на утро 26 января он составляетм40,1 грн, что на 5 коп. выше, чем было 25 января. На продажу же курс остался неизменным – 40,55 грн. На черном рынке же он снизился на покупку – с 40,42 грн до 40,4 грн. На продажу остался на прежнем уровне в 40,5 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс на продажу валюты установил Ощадбанк – 40,85 грн. За ним идут:

Сенс Банк – 40,8 грн;

Укрэксимбанк – 40,7 грн;

Укрсиббанк, Универсал Банк – по 40,5 грн;

ПриватБанк – 40,2 грн;

OTP Bank – 40 грн.

Покупают доллары дороже всего Ощадбанк и Сенс Банк – по 40,25 грн. Далее следуют:

Укрэксимбанк – 40,2 грн;

Укрсиббанк – 40 грн;

ПриватБанк – 39,7 грн;

Универсал Банк – 39,2 грн;

OTP Bank – 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс в феврале

По словам руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в феврале курс доллара в Украине, скорее всего, останется на нынешнем уровне. Причина этого, по его словам, кроется в том, что факторы, негативно влияющие на валюту, пока не просматриваются.

"Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривня более-менее укрепится на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни – из-за того, что в первую очередь будет поступать внешняя помощь, и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине на неделе с 23 по 30 января может колебаться в пределах 25-50 коп. за доллар. Впрочем, эти "скачки" будут чисто ситуативными и на общий тренд на валютном рынке они не повлияют.

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