Курс доллара может дойти до рекордной отметки в августе: озвучен прогноз

В Украине курс доллара до 22 августа может достичь рекордной за 14 месяцев отметки в 26,5 грн/$ (по состоянию на 14 августа курс составляет 26,69 грн/$. Одна из причин: американскую валюту покупают крайне неактивно, спрос достигает минимальных уровней.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26.50. За минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение закрыв неделю на уровне в 26.66. Общие снижение составило 15 копеек", – пояснил эксперт.

Видео дня

Давление на доллар оказывают благоприятные факторы – выполнение бюджета, положительные макроэкономические условия. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать.

Отметим, за вторую неделю августа доллар снизился с 26,90 до 26,66 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26.91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,75/26,90 до 26,65/26.85.

Как ранее писал OBOZREVATEL: