Крупнейший проект после Второй мировой войны: миллиардеров в Давосе призвали вкладываться в Украину

Восстановление Украины станет крупнейшим проектом такого рода со времен Второй мировой войны. При этом стране понадобятся не только государственные, но и частные инвестиции.

Видео дня

Речь о об этом шла на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе 16-20 января. С призывами к присутствующим миллиардерам (среди которых, кстати, нет россиян) обратились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы уже понимаем, что программа обновления Украины станет крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны – заявил Шмыгаль. При этом он напомнил,

По его словам, количество технологических и инфраструктурных проектов в стране будет достаточным, чтобы привлечь большое количество иностранных компаний. Такие международные инвестиции в итоге принесут пользу не только Украине, а и глобальной экономике.

Фон дер Ляйен в Давосе также призвала предоставлять Украине не только государственные, но и частные инвестиции. "Украина заслуживает иметь настолько много поддержки, насколько это возможно. И нам нужны не только инвестиции государственного сектора, но и частные инвестиции и ваши знания", – обратилась президент ЕК к бизнесменам.

Шмыгаль же добавил, что частные компании получат возможности на сотни миллиардов долларов. "Наша страна предлагает обширное инвестиционное меню в разных отраслях. Оборонная промышленность, аграрный сектор, ИТ, возобновляемая энергетика, добыча и хранение газа, ниаршоринг, добыча и переработка титана и других полезных ископаемых, развитие логистики, строительство", – перечислил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирном банке подсчитали приблизительную сумму, которая может потребоваться Украине для восстановления после войны, начатой Россией. Там отметили, что для восстановления государству нужна масштабная программа по типу "Плана Маршалла" на 500-600 млрд евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!