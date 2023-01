Россияне пролетели мимо Давоса: ни одного путинского олигарха не позвали на Всемирный экономический форум

На Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе (Швейцария) 16-20 января, не пригласили ни одного российского миллиардера. Олигархов из РФ фактически исключили из капиталистической элиты Запада из-за развязанной Россией войны.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. "Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса... В этом году их ноль. Война в Украине и остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит", – отмечает агентство.

Нынешний зимний форум в Давосе впервые спустя два года пандемии пройдет в офлайн-формате. Список приглашенных миллиардеров за это время существенно изменился, что отображает "глобальные потрясения, которые сместили центры власти на фоне войны". На последней встрече в Давосе в 2020-м российские олигархи были третьими по количеству миллиардеров.

В этом году для участия в мероприятии зарегистрировалось около 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. И среди нет не только россиян, но и китайцев.

"Заполнить пустоту помогает рост числа миллиардеров из стран Персидского залива", – отмечает агентство. Этот регион переживает очередной подъем на фоне растущих цен на нефть и репутации очага относительной стабильности в своем регионе.

Самую многочисленную группу представляют американские миллиардеры – 33 человека. В частности среди приглашенных есть представители Уолл-Стрит, в том числе главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

На форуме зарегистрированы только 18 европейских миллиардеров. Агентство считает, что их количество было бы выше, если бы не падающие рынки.

Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, наиболее известная проведением ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину богатейшие россияне потеряли более 93 млрд долларов. При этом почти половина этой суммы – 46,6 млрд долларов – пришлась на первый день вторжения, 24 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!