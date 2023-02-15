Конфискации активов России не будет: почему Швейцария отказалась это делать

Правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы. Причина – якобы нарушение конституции и подрыв существующего правопорядка.

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Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии. "Экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", – говорится в нем.

При этом отмечается: Швейцария продолжит обсуждать возможность конфискации валютных резервов центрального банка России и других государственных активов. А также введения более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.

"Швейцария внимательно следит за этими предложениями и вносит свой вклад в обсуждения", – рассказали в Федеральном совете. Заверив: страна намерена продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее же швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы подсанкционных россиян на 17,6 млрд швейцарских франков (19,2 долларов. Как сообщили в Berner Zeitung:

эти средства не подпадают под санкции Европейского Союза, к которым присоединилась Швейцария;

поэтому они официально не заблокированы.

При этом подчеркивается: лишь около 4 млрд швейцарских франков приходится на находящихся в санкционных списках россиян. Остальное – 13,6 млрд франков – это лица, попавшие под санкции в других странах. Кроме того, это могут быть деньги российского ЦБ или самой РФ, не находящиеся под санкциями, но де-факто замороженные.

Как сообщал OBOZREVATEL, США планируют в течение ближайших месяцев передать в пользу Украины часть конфискованных активов России. В соответствии с недавно принятым законом, делать это намерены через Государственный департамент.

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