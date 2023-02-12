В Швейцарии заблокировали российские средства на $19 млрд, ранее заявлялось о $10,6 млрд: отчет Credit Suisse

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы подсанкционных россиян на 17,6 млрд швейцарских франков ($19,2 млрд). При этом ранее было заявлено лишь о 7,5 млрд франков ($10,6 млрд).

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Официально эти средства не подпадают под санкции Европейского Союза, к которым присоединилась Швейцария, поэтому они официально не заблокированы. Однако все сделки с этими деньгами запрещены, говорится в материале Berner Zeitung.

Как отмечается, лишь около 4 млрд швейцарских франков приходится на находящихся в санкционных списках россиян. Остальное – 13,6 млрд франков – это лица, попавшие под санкции в других странах, например, миллиардер Виктор Вексельберг. Последний, как известно, имеет счет в CS, но не может снять свои деньги.

Кроме того, это могут быть деньги российского ЦБ или российского государства, не под санкциями, но де-факто замороженные.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020 гг.), советник руководителя Офиса президента Украины, государство может получить до $500 млрд – именно в такую сумму оцениваются арестованные российские активы в Евросоюзе, США и других странах, присоединившихся к санкциям против РФ.

Первое решение о передаче активов российского олигарха Константина Малофеева уже принято в Штатах. "Там более $300 миллиардов – арестованы активы Центрального банка, а в общей сложности речь идет о сотнях миллиардов долларов. То есть где-то 500 или больше, это если все активы сосчитать. Но это государственные активы, есть еще частные активы, также активы связанных лиц. Поэтому суммы достаточно большие", – сказал он.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что ЕС может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов. Это может помочь ему использовать эти деньги для восстановления Украины.

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