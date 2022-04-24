Компании со всего мира продолжают уходить из России, но французские "самые отмороженные", – нардеп

Компании со многих стран мира продолжают уходить из России из-за развязанной ею войны против Украины. Лидером за последние 2 недели оказалась Франция – за это время российский рынок покинуло 8 ее предприятий. Тем не менее, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, "французские компании самые отмороженные пока" в этом вопросе.

"Каждый день 2-3 комментария даю именно французским каналам. Научился уже любой вопрос про Мариуполь переводить сразу на встречный: "А почему ваши Auchan-Retail, Lacoste, LACTALIS, Leroy Merlin, Bonduelle и прочие платят за этот геноцид?". Если раньше еще кто-то в студии пытались спорить, то теперь – тотальное осуждение", – рассказал он у себя в Telegram.

При этом Железняк подчеркнул: понемногу французские компании начинают "сдаваться" и уходить из РФ. Причины этого он видит в:

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общественном давлении;

логистических проблемах.

Лидером же по оставшихся в России компаниях, отметил нардеп, сейчас является Китай – 38 его фирм еще не ушли из страны-агрессора. Далее идут:

США – 25 компаний;

Франция – 20;

Индия – 16;

Австрия – 11;

Германия – 7;

Япония – 7;

Италия – 7;

Греция – 7;

Словения – 7.

В то же время напомним, что спад экономики России в условиях санкций Запада будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии COVID-19. Это признали в Банке России.

"В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер. И будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", – подчеркнули там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли в первом чтении законопроект о повышении налогов для компаний, которые продолжают работу в России. Налоги на имущество и доходы для предприятий, которые финансируют войну, увеличатся в 1,5 раза, то есть, на 50%.