Китайские госкопмании не хотят заключать новые нефтяные сделки с Россией: в чем причина

Китайские государственные нефтеперерабатывающие предприятия продолжают сотрудничать с Россией в рамках действующих нефтяных контрактов. Однако избегают заключения новых, даже несмотря на предлагаемые скидки. Причина – опасение усиления западных санкций против РФ: китайские компании не хотят, чтобы их сотрудничество с Россией расценивалось как открытая поддержка развязанной ею войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что таким образом китайские компании также "прислушиваются к призыву Пекина к осторожности – дабы их действия не были расценены как официальные действия Китая". Речь идет о:

крупнейшем нефтепереработчике Азии Sinopec;

CNOOC;

PetroChina;

Sinochem.

"Китайские государственные компании будут соблюдать свои долгосрочные и существующие контракты на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых сделок. Они не желают, чтоб их действия рассматривали как открытую поддержку Москвы или были расценены как действия правительства Китая. Также ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время, по информации Bloomberg, крупнейшие китайские импортеры сжиженного газа (СПГ) рассматривают возможность дополнительных поставок из России. По его данным, в их число входят Sinopec и PetroChina.

Они хотят получить скидку на фоне того, что другие страны стараются избегать закупок энергоресурсов у страны-агрессора. При этом переговоры ведутся тайно – Китай хочет скрыть их от западных правительств.

По словам источников, некоторые импортеры предлагают покупать СПГ от имени российских фирм. Таким образом, закупки хотят скрыть от зарубежных партнеров, которые могут ввести санкции против Китая за пособничество России.

"Большинство импортеров СПГ по всему миру не будут покупать российские грузы из страха будущих санкций или ущерба для репутации... Китайские фирмы становятся одними из немногих компаний, готовых взять на себя этот риск", – отмечает агентство.

По словам трейдеров, за последние несколько недель китайские импортеры уже закупили несколько партий СПГ. Такой подход уже используют китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые тайно покупают российскую нефть.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Бучанской резни Евросоюз оказался перед выбором: продолжить покупать газ и финансировать военные преступления РФ или сделать шаг к дефициту энергоресурсов и собственными евро заплатить за прекращение войны.

К газовому и нефтяному эмбарго призвали президент Украины Владимир Зеленский, изгнанная из РФ российская оппозиция и даже некоторые европейские политики. Однако в ЕС продолжают повторять: отказаться от российского газа не могут.