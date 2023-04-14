Китай платит России миллионы долларов за украинскую медь из оккупированного Дебальцево – Reuters

Китайская компания Quzhou Nova купила медь с оккупированной Россией территории Украины. При чем сделано это было уже во время полномасштабной войны – с 8 октября 2022-го по 24 марта 2023 года компания компания заплатила России 7,4 млн долларов за не менее 3220 тонн медных сплавов, изготовленных на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: о покупке свидетельствует таможенная информация, "полученная от одного из поставщиков данных о коммерческой торговле и проверенная в двух других". Что, подчеркивается, стало одним из первых доказательств торговли Китая с временно оккупированными Россией регионами Украины после начала войны.

В самой же Quzhou Nova, отмечается, заявили, что не занимаются экспортом и импортом меди – отказавшись при этом комментировать данные таможни. Также от комментариев отказались, подчеркивается, в таможни Китая.

Более того, комментировать закупку Китаем меди отказались и на самом заводе в Дебальцево. Как рассказывают авторы материала, там сослались на "коммерческую тайну" – хоть и признали: цех цветной металлургии на предприятии действует.

Что грозит Китаю

Как объяснили авторы материала, с точки зрения властей Китая, местные компании могут вести свободную торговлю с фирмами во временно контролируемых Россией регионах Украины. Тем не менее, из-за этого они рискуют попасть под санкции Запада.

"Мы предупредили КНР что помощь военным усилиям России будет иметь серьезные последствия. Мы без колебаний выступим против организаций, включая фирмы КНР, которые помогают России вести войну против Украины или помогают России обходить санкции", – приводят авторы материала заявление Госдепартамента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китаю крайне важно удержать свои рынки и добиться отмены наложенных США санкций. Для этого он создает полные копии инструментов западной экономики – чтобы помочь своим "красным" партнерам справиться с ограничениями, в т.ч., России. Таким образом Китай надеется сначала усилить их агрессивное поведение, а затем заявить о переговорах.

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