Китай использует Россию для снятия из себя санкций США: детали

Для Китая крайне важно удержать свои рынки и добиться отмены наложенных со стороны США санкций. Для этого он создает полные копии инструментов западной экономики – чтобы помочь своим "красным" партнерам справиться с ограничениями. Таким образом Китай надеется сначала усилить их агрессивное поведение, а затем заявить о переговорах. При этом в целом юаню заменить доллар не по силам.

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Об этом на своем Telegram-канале "Орестократия" рассказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он объяснил: несмотря на то, что по данным МВФ, юань в 2022 году занял третье место среди всех резервных валют, его доля составила лишь 2,69%. При этом:

доллар находится на первом месте с показателем в 58,3%;

евро – 20,47%.

Китай пытается создать собственную G7

В настоящее время, отмечается, Китай настраивается на автономное сосуществование с цивилизованным миром, подтягивая к себе другие государства-изгнанники. Он уже создал альтернативные интернет, SWIFT, и пытается заменить в международных расчетах доллары на юани.

В его орбиту уже входят Россия, Бразилия, Индия, Южная Африка (так называемый BRICS). Также от Пекина зависят Северная Корея и Ирак. Кроме того, лидер Китая Си Цзиньпин примирил Иран с Саудовской Аравией, враждовавших на протяжении 44 лет.

Тем не менее, в структуре экспорта из КНР США и Евросоюз занимали 35,2%. Еще 9,3% – близкие партнеры США (Япония, Южная Корея).

"В то время как доля Московии составляла всего 2%. Ситуация из-за антироссийских санкций изменится, однако рынок мордора не сможет достичь показателей, например, Германии", – говорится в материале.

Без Запада у Китая будут проблемы

В то же время, подчеркивается, некоторые успехи Пекина действительно поражают. Однако до полной экономической свободы ему еще очень далеко.

"Фишка Китая – дешевая рабочая сила + экспорт в развитые страны запада. Если богатые страны перестанут покупать эти товары, дешевая рабочая сила превратится в многомиллионную армию безработных", – объясняет Сохар.

Чего хочет Китай

Главными же целями Китая, отмечается, видятся удержание своих рынков, а также отмена американских санкций. Достичь этого, подчеркивается, там, скорее всего, намерены за счет своих "красных" партнеров.

"Пекин готовит свои полные копии инструментов западной экономики скорее для того, чтобы помочь своим "красным" партнерам выстоять во время западных санкций. Персональный интерес Китая сегодня – удержать самые свои рынки, а также добиться отмены наложенных со стороны США санкций. Для этого и нужно кое-что подкачать мышцы агрессии, запустить на свою политическую орбиту Северную Корею, Московию, Ирак и т.д., а затем заявить о переговорах", – объясняет Сохар.

При этом он подчеркивает: нападение же на Тайвань в настоящее время является маловероятным. Ведь в таком случае "Китай познает всю "радость" санкций".

"Пекин это отлично понимает. Поэтому решится на подобный шаг только прослеживая победу как на экономическом, так и на политическом фронтах. Пока таких перспектив не видно даже в микроскоп", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай выступил против передачи Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами своего государства. У Си Цзиньпина категорически запрещают перемещение ядерного вооружения куда-либо.

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