Канада ввела тотальное эмбарго на алюминий и сталь из России

Канада ввела запрет на импорт российских алюминия и стали. Запрет распространяется не только на ввоз этих товаров из РФ в Канаду, но и на канадских граждан и фирмы за границей.

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Об этом говорится в документе о поправках к положению "Об особых экономических мерах". Документ и сопроводительный релиз опубликованы на сайте правительства Канады.

"Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещается импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него", – говорится в документе.

Правительство Канады заявляет, что этот запрет поможет лишить Россию возможности получать доходы, необходимые для оплаты боевых действий в Украине. Сообщается, что в 2021 году Канада импортировала из РФ алюминия на 45 млн долларов, металлопродукции – еще на 213 млн. Данные за 2022 год пока отсутствуют.

"Украина может и должна победить в этой войне. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы отрезать или ограничить доходы, используемые для финансирования незаконного и варварского вторжения Путина в Украину. Канада и наши партнеры уже ввели санкции против Центрального банка России и ограничили цены на российскую нефть и газ. И теперь мы гарантируем, что Путин не сможет заплатить за свою войну, продавая алюминий и сталь в Канаде, в координации с действиями, предпринятыми сегодня США", – заявилавице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.

В целом на Россию приходится около 5% мирового производства алюминия. Алюминиевая промышленность – важная для РФ экспортоориентированная отрасль, ведь только 22% произведенного в стране металла используется внутри страны.

При этом с сегодняшнего дня, 10 марта, в США начала действовать 200%-ная пошлина на импорт алюминия из РФ. Как считают аналитики, это решение, скорее всего, будет равносильно эмбарго и полностью остановит поставки российского алюминия в Штаты из-за нерентабельности.

США в 2022 году импортировали из России примерно 200 тыс. тонн алюминия, то есть 3% от общего объема своих закупок. Таким образом, доля российского алюминия в США была несущественной.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне санкций Россию уже настиг бюджетный кризис. Дефицит продолжается второй месяц, а бюджетникам задерживают зарплаты.