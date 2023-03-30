Какими будут зарплаты военных в апреле: озвучены суммы

В Украине зарплаты военным в апреле 2023-го не изменится. Однако при этом, как и в предыдущие два месяца, доплату в размере 30 тыс. грн к зарплате не смогут получать те, кто находится в тылу.

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Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск в 2023 году (с 1 февраля 2023 года) составляет 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), в свою очередь размер зарплаты стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 тысяч гривен, а если непосредственно был вовлечен в боевые действия – 113 тысяч гривен.

В апреле 2023-го такой военнослужащий получит:

20587 гривен, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 гривен, если выполняет боевые (специальные) задания;

120587 гривен, если непосредственно участвует в боевых действиях.

Зарплата военного состоит из двух составляющих: денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью и денежное вознаграждение, которое установлено по инициативе президента на период военного положения.

Чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, с февраля 2023-го увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины , составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — на уровне не менее 17 000 гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не нужно иметь специализацию.

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