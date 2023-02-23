Работа в Украине от 40 тыс. грн без высшего образования: озвучены лучшие вакансии 

В Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Кроме того, высокие зарплаты также получают и военнослужащие.

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Об этом следует из данных объявлений крупного кадрового портала. Зарплата зависит от условий работы, а в некоторых случаях – количества рабочих дней (заказов, рейсов).

Водитель-международник – 42,5 тыс. грн

В среднем водитель, который импортирует в Украину товары, или же обеспечивает экспортные коридоры, может зарабатывать 42,5 тыс. грн. При этом работодатели обещают зарплату в размере до более 100 тыс. грн.

Зарплата зависит от количества рейсов. Требования к водителю: категория С, СЕ, желательно Код 95 (сертификат, который нужен водителям для работы в ЕС), опыт роботы от двух лет. Кроме того, большим плюсом будет возможность самостоятельно выполнять мелкий ремонт. Для выезда водителю за границу также нужно будет получить разрешение.

Военнослужащий – 59,3 тыс. грн

Военкоматы открыли и разместили на профильных ресурсов десятки вакансий для военнослужащих. В среднем зарплата составляет 59,3 тыс. грн, однако те украинцы, которые выполняют военные задачи на передовой, получают около 120 тыс. грн в месяц (с учетом доплаты в 100 тыс. грн).

Требования: возраст от 27 лет, отсутствие медицинских противопоказания, выносливость, хорошая физическая подготовка.

Проходчик – до 42 тыс. грн

В Днепропетровской области приглашают мужчин для работы проходчиками в шахтах. Задача: с помощью перфораторов и буровых установок производить выработку в шахте. Это одна из самых сложных специальностей.

Помимо официального отпуска, медицинского обслуживания, высокой зарплаты и соцгарантий также можно получить возможность раньше выйти на пенсию, при наличии определенного стажа работы на шахте.

Автомаляр – 45 тыс. грн в месяц

Автомаляр должен заниматься рихтовкой, подготовкой авто к покраске, шпаклевкой, полировкой и самой покраской. На работе можно получить бесплатный инструмент, обучение. При этом больше преимуществ для трудоустройства у тех специалистов, которые уже имеют опыт работы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие украинцы могут претендовать на самые высокие зарплаты. Вместе с программистами в ТОП оказались также и саперы. Они могут получать более 50 тыс. грн в месяц.

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