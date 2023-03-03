Каким будет курс доллара в Украине в марте: эксперт озвучил цифры

Курс доллара в Украине в марте на наличном рынке будет составлять 38-44 грн. Во многом ситуация остается стабильной из-за помощи стран-партнеров.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Он отметил, что гривня укрепилась.

"Я прогнозировал, что коридор укрепления гривни может быть до 5%, то есть 39 грн, а уровень девальвации может быть где-то 10% от курса в 40. Сейчас берем коридор где-то в 38-44 грн. Это такой более или менее вероятный коридор, котором гривна будет колебаться в течение следующих нескольких недель, а возможно и месяц. Сейчас видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи, и видим, что начался аграрный цикл", – сказал аналитик.

Он добавил, что с 1 апреля добавится негативный фактор – откроется "окно" для нерезидентов, чтобы они выводили доходы, которые получат на рынке ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Это может повлиять на девальвацию гривни.

"И здесь важна помощь, которую мы получаем от наших партнеров, а она постепенно снижается. Если в прошлом году мы получали в среднем $3-4 млрд, то сейчас видим, что это $2 млрд в месяц. Также стоит говорить об уменьшении валютных резервов, хотя они сейчас находятся на достаточно высоком уровне. То есть такая ситуация достаточно не определенная. Гривня может как укрепиться временно, так и девальвировать", – подытожил Кущ.

OBOZREVATEL сообщал, что на 3 марта украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 38,5/39,29 грн (покупка/продажа). По сравнению с утром 2 марта на продажу курс увеличился на 9 коп. На покупку остался прежним.

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