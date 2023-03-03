Банки переписали курс доллара: почем покупают у украинцев валюту 3 марта

На утро 3 марта украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 38,5/39,29 грн (покупка/продажа). По сравнению с утром 2 марта, на продажу курс увеличился на 9 коп. На покупку остался неизменным.

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Среди больших банков самый высокий курс на покупку установил Креди Агриколь Банк – 38,8 грн. За ним идут:

Укрэксимбанк – 38,7 грн;

Сенс Банк – 38,6 грн;

Укрсиббанк – 38,55 грн;

ПриватБанк, Ощадбанк – по 38,4 грн;

Райффайзен Банк – 38,2 грн;

Универсал Банк – 37,8 грн;

OTP Bank – 37 грн.

Дороже всего продают американскую валюту в Ощадбанке – по 39,7 грн. Далее следуют:

Креди Агриколь Банк – 39,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,4 грн;

Райффайзен Банк, Укрсиббанк – по 39,2 грн;

Сенс Банк – 39,1 грн;

Универсал Банк, OTP Bank – по 39 грн;

ПриватБанк – 38,9 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,9/39,04 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дороже на покупку, чем было днем ранее;

на 4 коп. дороже на продажу.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие 1,5-2 месяца глобальные изменения на валютном рынке Украины маловероятны. По прогнозам, курс наличного доллара будет колебаться в районе 40 грн.

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