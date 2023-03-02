Каких санкций против России требует Украина от ЕС: в МИДе озвучили список

Европейский Союз (ЕС) и другие страны не должны ослаблять санкционное давление. В частности, сам ЕС должен как можно быстрее начать подготовку к принятию 11-го пакета санкций, который включит в себя меры, не внесенные в 10-й пакет.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. Он перечислил ограничения, которые еще не ввел ЕС:

санкции против ядерной энергетики, в частности ограничение деятельности корпорации "Росатом", причастной к оккупации Запорожской атомной станции;

ограничения в отношении IT-технологии;

продажа бриллиантов;

морская логистика.

Заявление Николенко прозвучало на фоне слов специального посланника ЕС Дэвида О'Салливана о якобы изменении в акцентах дальнейшей европейской санкционной политики против России. По словам О'Салливана, после принятия 10-го пакета санкций Еврокомиссия планирует сфокусироваться на обеспечении соблюдения уже действующих ограничений.

"Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это – сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине... Усиление санкционного давления и обеспечение соблюдения действующих ограничений должны идти параллельными треками и дополнять друг друга", – подчеркнул Николенко.

При этом он поблагодарил ЕС "за лидерство в вопросе наложения беспрецедентных санкций против России" и привал страны Европы не останавливаться на пути введения ограничений. Кроме того, Украина поддерживает расширение санкционной коалиции, к примеру, с помощью присоединения к ней стран Азии и Латинской Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции, наложенные западными странами на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, уже действуют, несмотря на то, что самые болезненные из них введены только этой зимой. Нагрузка на российский бюджет усиливается, уже совсем скоро государство-агрессор не сможет выполнять оборонные заказы.

В России в январе уже был зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.

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